Пять дней ребята жили в полевых условиях. Конкурс «Зарница» завершается под Брестом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня под Брестом финиширует республиканский конкурс «Зарница». В течение пяти дней ребята, а это 140 школьников в возрасте от 9 до 14 лет, жили в полевых условиях и практически по военным порядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В 2021 году игры решили открыть накануне важной памятной даты – 80-летия начала Великой Отечественной войны. Традиция проводить военно-патриотическую игру «Зарница» появилась еще в советское время. Сегодня она насыщена современными интерактивами и гаджетами. Но неизменным остается одно – патриотическое воспитание молодежи.





К слову, накануне ребята отправились в Брест, где минувшей ночью приняли участие в масштабном митинге-реквиеме в героической Цитадели.

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