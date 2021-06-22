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Пять дней ребята жили в полевых условиях. Конкурс «Зарница» завершается под Брестом

22.06.2021 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 июня под Брестом финиширует республиканский конкурс «Зарница». В течение пяти дней ребята, а это 140 школьников в возрасте от 9 до 14 лет, жили в полевых условиях и практически по военным порядкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять дней ребята жили в полевых условиях. Конкурс «Зарница» завершается под Брестом

В 2021 году игры решили открыть накануне важной памятной даты – 80-летия начала Великой Отечественной войны. Традиция проводить военно-патриотическую игру «Зарница» появилась еще в советское время. Сегодня она насыщена современными интерактивами и гаджетами. Но неизменным остается одно – патриотическое воспитание молодежи.

Пять дней ребята жили в полевых условиях. Конкурс «Зарница» завершается под Брестом

К слову, накануне ребята отправились в Брест, где минувшей ночью приняли участие в масштабном митинге-реквиеме в героической Цитадели.

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 22 июня под Брестом финиширует республиканский конкурс «Зарница». В течение пяти дней ребята, а это 140 школьников в возрасте от 9 до 14 лет, жили в...
 
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