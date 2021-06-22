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В Наровле спасли тонувшего в реке эстонца

22.06.2021 10:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Наровле спасли тонувшего в реке Припять гражданина Эстонии, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент на центральном пляже райцентра произошел вечером 21 июня.

По данным областного управления, гражданин Эстонии 1994 года рождения отдыхал на городском пляже с друзьями. При купании прыгнул с берега в воду, ударился головой о дно реки и начал тонуть. Это заметили работники спасательной станции ОСВОД. Они спасли мужчину и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

Немногим ранее в этот же вечер спасена еще одна жизнь. В 19.15 по линии 101 поступило сообщение о спасении мужчины на городском пляже Житковичского водохранилища по ул.Зеленой райцентра.

Как установлено, мужчина 1978 года рождения пытался переплыть водохранилище и начал тонуть. Работники ОСВОД, находившиеся на сезонной станции, спасли тонувшего и доставили на берег. Мужчина в медицинской помощи не нуждался.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Гражданин Эстонии 1994 года рождения отдыхал на городском пляже с друзьями. При купании прыгнул с берега в воду, ударился головой о дно реки и начал тонуть.
 
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