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В Наровле спасли тонувшего в реке эстонца
Источник материала: БелТА
22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Наровле спасли тонувшего в реке Припять гражданина Эстонии, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент на центральном пляже райцентра произошел вечером 21 июня.
По данным областного управления, гражданин Эстонии 1994 года рождения отдыхал на городском пляже с друзьями. При купании прыгнул с берега в воду, ударился головой о дно реки и начал тонуть. Это заметили работники спасательной станции ОСВОД. Они спасли мужчину и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.
Немногим ранее в этот же вечер спасена еще одна жизнь. В 19.15 по линии 101 поступило сообщение о спасении мужчины на городском пляже Житковичского водохранилища по ул.Зеленой райцентра.
Как установлено, мужчина 1978 года рождения пытался переплыть водохранилище и начал тонуть. Работники ОСВОД, находившиеся на сезонной станции, спасли тонувшего и доставили на берег. Мужчина в медицинской помощи не нуждался.-0-
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Гражданин Эстонии 1994 года рождения отдыхал на городском пляже с друзьями. При купании прыгнул с берега в воду, ударился головой о дно реки и начал тонуть.
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