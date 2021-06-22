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Два года ограничения свободы получил минчанин за оскорбление сотрудника милиции

22.06.2021 10:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два года ограничения свободы получил минчанин за оскорбление могилевского сотрудника милиции, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"В ноябре прошлого года в паблике социальной сети была размещена фотография могилевского милиционера с его персональными данными. Пост набрал ряд оскорбительных комментариев, - отметили в УВД. - Оперативниками управления по Могилевской области собственной безопасности МВД выявлен автор одного из таких комментариев".

По материалам проверки следователями было возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления представителя власти. Суд приговорил минчанина, оставившего оскорбительный комментарий, к ограничению свободы сроком на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, он должен выплатить милиционеру компенсацию морального вреда в размере Br1 тыс.

Как отметили правоохранители, ранее минчанин неоднократно был судим за кражи, а также не раз привлекался к административной ответственности, в основном за распитие спиртных напитков в общественных местах и нарушение правил дорожного движения.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Суд приговорил минчанина, оставившего оскорбительный комментарий, к ограничению свободы сроком на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого...
 
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