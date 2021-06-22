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Блок Меркель в предвыборной программе призвал ЕС и НАТО усилить позицию по РФ

22.06.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Блок консервативных партий Германии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) призвал Евросоюз и НАТО усилить позиции в отношении России. Такой призыв содержит обнародованная в понедельник, 21 июня, общая предвыборная программа обеих консервативных партий.

"Нам необходимы, с одной стороны, более тесная политическая сплоченность и, с другой - способность к убедительному сдерживанию и устойчивости, которые необходимы для ответа на вызовы со стороны России", - говорится в программе, которую цитирует DW.

"Россия бросает вызов нашим ценностям. Мы не хотим, чтобы это привело к серьезной военной угрозе для Европы", - отмечается в документе.

Консерваторы обвиняют РФ, в частности, в "неприкрытой угрозе" странам НАТО, кибератаках, дезинформации и пропаганде, а также в том, что она "бросает вызов нашим ценностям".

Блок ХДС/ХСС выступает за усиление "независимости восточных партнеров по ЕС" и "восстановление европейского миропорядка, который был подорван противоправной аннексией Крыма Россией". Консервативный блок пообещал и впредь делать все возможное для возвращения к закрепленному в международном праве статусу Крыма, а также завершения войны на Востоке Украины.

В то же время консерваторы высказались за продолжение поиска диалога и сотрудничества с Россией в тех сферах, где "есть общие интересы" - например, экономике и защите окружающей среды.

 
 
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Блок консервативных партий Германии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) призвал Евросоюз и НАТО усилить позиции в отношении...
 
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