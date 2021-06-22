На Вилейском водохранилище разобьют палаточный лагерь для предпринимателей

На берегу Вилейского водохранилища пройдет летний бизнес-форум Лiпень.PRO.

На 2,5 дня живописный туристический кемпинг “Клёвое место” превратится в настоящий летний лагерь для предпринимателей и менеджеров - с палатками, кострами, утренними зарядками и лекциями от опытных белорусских бизнесменов и экспертов.

Каждый участник сможет сам выстроить свою образовательную программу, а также поучаствовать в творческих мастер-классах, интерактивных зонах партнеров форума, спортивных и деловых играх. Кроме того, потанцевать на дискотеке, завести новые знакомства в зоне нетворкинга, отдохнуть и пообщаться у костра.

В этом году Лiпень.PRO пройдет уже в седьмой раз. Организаторы обещают интересное нововведение: на форуме будет котироваться игровая валюта Липень, которой можно будет "оплачивать" такие развлечения, как лазертаг, катание на байдарках или баню, а также книги, сувениры, угощения и другое.

“Мы видим задачу в том, чтобы на нашем форуме каждый находил для себя контакты, которые в будущем смогут перерасти в деловые партнёрства и создание новых бизнес- и социальных проектов. Именно поэтому нам так важно создать условия, при которых участники будут вовлечены во взаимодействие друг с другом”, — поделился руководитель форума Глеб Герасимович.