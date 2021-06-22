Ужас! Не вполне нормальный отчим издевался над трехлетней малышкой

Девочка находилась у тети, женщина обратила внимание на ее телесные повреждения и общее неудовлетворительное состояние ребенка. Она отвезла девочку в больницу и обратилась в милицию.





Выяснилось, что ребенок до трех лет находился в Доме малютки. Полгода назад мать девочки с отчимом забрали ее домой. По версии следствия, мужчина периодически бил девочку за плохое поведение, ставил в угол на гречку, связывая руки стяжкой, либо скотчем, ограничивал в еде и воде.





Заведено уголовное дело по ч.2 ст. 154 УК Беларуси. Мужчина задержан. Известно, что он состоит на учете у психиатра.





Устанавливается причастность матери ребенка к преступлению.





В семье воспитывается еще девятимесячная девочка, которая в данный момент изъята из семьи.