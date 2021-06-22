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Китай обнаружил крупнейшие в стране запасы сланцевой нефти

22.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайский нефтяной гигант CNPC сообщил об обнаружении крупнейших в КНР запасов сланцевой нефти объемом в миллиард тонн




Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу КНР, передает ru.oxu.az, со ссылкой на РИА Новости.

Китай приступил к масштабной разведке и добыче сланцевой нефти в уезде Цинчэн провинции Ганьсу в 2019 году.

По мнению аналитиков, это позволит остановить рост зависимости КНР от импорта "черного золота". На сегодня Китай за счет импорта обеспечивает порядка 70% национального потребления нефти.
 
 
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Китайский нефтяной гигант CNPC сообщил об обнаружении крупнейших в КНР запасов сланцевой нефти объемом в миллиард тонн
 
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