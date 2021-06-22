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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай обнаружил крупнейшие в стране запасы сланцевой нефти На сегодня Китай за счет импорта обеспечивает порядка 70% национального потребления нефти.

Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу КНР, передает, со ссылкой на РИА Новости.Китай приступил к масштабной разведке и добыче сланцевой нефти в уезде Цинчэн провинции Ганьсу в 2019 году.По мнению аналитиков, это позволит остановить рост зависимости КНР от импорта "черного золота". На сегодня Китай за счет импорта обеспечивает порядка 70% национального потребления нефти.