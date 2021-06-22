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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трем знакам Зодиака конец июня принесет счастье: Глоба назвал ваши удачные дни В деловой и финансовой сферах у Близнецов начнется время максимальной активности.

Об этом сообщаетВ деловой и финансовой сферах у Близнецов начнется время максимальной активности. Особенно повезет тем, кто связан со сферой купли-продажи. Крупные приобретения лучше совершать на выходных, когда звезды будут к вам крайне благосклонны. И хотя начало недели и ее середина будут непростыми, вы сможете найти решение и выйти из всех ситуаций победителем.В это время Деве нужно проявить максимальную активность в делах и в бизнесе. При разумном подходе и доле упорства вы сможете добиться поставленных задач и целей. Главное - остерегайтесь злых и токсичных людей, которые своим негативом могут утянуть вас на дно. А вот от родственников и второй половинки Деве следует ждать позитива и эмоциональной подзарядки.У Козерогов на этой неделе могут исполниться самые заветные желания. В большей степени это свойственно будет тем, кто работает сам на себя. А вот в любви все будет идти кувырком, но несмотря на это Козероги не просто смогут остаться на плаву, но и научиться чему-то новому. Главное сейчас - сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений.