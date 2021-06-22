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Самые полезные напитки в жару

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали самые полезные напитки в жару Вода стоит на первом месте.

Медики назвали самые полезные напитки, которые следует пить в жару. Подробней об этом читайте в нашем материале ниже.Вода стоит на первом месте. Медики рекомендуют больше всего в жару употреблять обычную воду без газа. При этом лучше всего пить воду, которая содержит небольшое количество солей.Минеральную воду, которая содержит более 10 г солей на литр стоит употреблять только по назначению врача.При этом пить нужно понемногу - два-три глотка каждые 20 минут. Если же сразу выпивать много воды, то она будет быстро уходить. А наша задача насытить клетки влагой.Домашний лимонад хорошо утоляет жажду в жару. Но не нужно сильно им увлекаться. Эксперты советуют выпивать максимум 1 литр в день.Диетологи посоветовали рецепт лимонада:возьмите литр воды,добавьте в нее сок лимона или нескольких лаймов,порежьте свежий корень имбиря и бросьте несколько веточек мяты,Можно добавить кубики льда.При этом чай должен быть слабо заваренный, без сахара и желательно, чтобы в нем был лимон. Можно пить как черный чай, так и зеленый. Также не имеет значения будет ли он холодный или горячий, но горячий в жару принесет большее облегчение.По словам медиков, горячий зеленый чай даже защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.Квас содержит углекислоту и аминокислоты, благодаря чему он способствует утолению жажды, но стоит понимать, что речь идет о настоящем квасе, а не газированном, который продается в бутылках.Покупной квас содержит множество консервантов, красителей и сахара, что никак не будет полезно вашему здоровью.Полезными соками считаются натуральные, особенно свежевыжатые. При этом эксперты советуют разбавлять их наполовину водой.По словам фитотерапевтов, в жару лучше пить сок сельдерея. Но его необходимо пить по одной рюмочке в день. Опять же обычные соки из магазинов пить не рекомендуется.Кисломолочные продукты содержат органические кислоты, которые хорошо утоляют жажду. Молоко тоже можно пить в жару, но лучше его разбавить водой. Кроме того, медики советуют пить обезжиренное молоко или цельное.