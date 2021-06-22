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Врачи выяснили, какие продукты вызывают целлюлит

22.06.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врачи выяснили, какие продукты вызывают целлюлит
Фото: freepik
Врачи говорят, что борьба против ненавистного целлюлита должна быть комплексной: коррекция питания, физическая активность, массаж, применение косметических средств. Каждый пункт в этом списке имеет значение в войне с "апельсиновой коркой", а питание - особенно важно.

От каких продуктов следует отказаться, чтобы уменьшить проявления целлюлита, а какие привычки, в том числе и пищевые следует приобрести - читайте ниже в нашем материале.

Хотя целлюлит и признан вторичным половым признаком, "украшающим" тело от 85 до 90% женщин, проявляться он может, как очень сильно, так и едва заметно.

Чтобы уменьшить признаки целлюлита, исключите из своего рациона такие продукты:

жареное мясо, колбасы, ветчину,

соления и консервацию,

сдобную выпечку и торты,

сладости,

продукты с высоким содержанием искусственных добавок и подсластителей.

Тем, кто серьезно настроился на борьбу с целлюлитом, следует значительно сократить употребление алкоголя. А лучше и вовсе от него отказаться.

Еще одним врагом нашей кожи является соль. Если злоупотреблять соленым, нарушается обмен жидкости, упругость кожи снижается, что делает проявления целлюлита более заметным.

Вредные привычки способствуют ухудшению состояния кожи и появлению апельсиновой корки.

Плотный поздний ужин. Ужинайте не позже, чем за три часа до отхода ко сну. Причем лучше избегать тяжелых продуктов.

Привычка не завтракать. Хороший обмен веществ можно активизировать полноценным завтраком.

Курение нарушает кровоснабжение тканей и ухудшает доставку кислорода к клеткам.

Переедание. Вставайте из-за стола слегка голодной.
 
 
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Тем, кто серьезно настроился на борьбу с целлюлитом, следует значительно сократить употребление алкоголя.
 
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