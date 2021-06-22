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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врачи выяснили, какие продукты вызывают целлюлит Тем, кто серьезно настроился на борьбу с целлюлитом, следует значительно сократить употребление алкоголя.

От каких продуктов следует отказаться, чтобы уменьшить проявления целлюлита, а какие привычки, в том числе и пищевые следует приобрести - читайте ниже в нашем материале.Хотя целлюлит и признан вторичным половым признаком, "украшающим" тело от 85 до 90% женщин, проявляться он может, как очень сильно, так и едва заметно.Чтобы уменьшить признаки целлюлита, исключите из своего рациона такие продукты:жареное мясо, колбасы, ветчину,соления и консервацию,сдобную выпечку и торты,сладости,продукты с высоким содержанием искусственных добавок и подсластителей.Тем, кто серьезно настроился на борьбу с целлюлитом, следует значительно сократить употребление алкоголя. А лучше и вовсе от него отказаться.Еще одним врагом нашей кожи является соль. Если злоупотреблять соленым, нарушается обмен жидкости, упругость кожи снижается, что делает проявления целлюлита более заметным.Вредные привычки способствуют ухудшению состояния кожи и появлению апельсиновой корки.Плотный поздний ужин. Ужинайте не позже, чем за три часа до отхода ко сну. Причем лучше избегать тяжелых продуктов.Привычка не завтракать. Хороший обмен веществ можно активизировать полноценным завтраком.Курение нарушает кровоснабжение тканей и ухудшает доставку кислорода к клеткам.Переедание. Вставайте из-за стола слегка голодной.