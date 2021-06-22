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Рубль упал после введенных против Беларуси санкций
Источник материала: Навiны
Все три основные иностранные валюты укрепляют свои позиции на открытии торгов на БВФБ на следующий день после введенных против Беларуси санкций.
Так, евро добавляет 0,0091 пункта и торгуется на уровне 3,0159 белорусского рубля.
Доллар растет на 0,0021 пункта — 2,5341 белорусского рубля.
Российский рубль поднялся на 0,0029 пункта — 3,4641 белорусского рубля за 100 российских.
21 июня
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Все три основные иностранные валюты укрепляют свои позиции на открытии торгов на БВФБ на следующий день после введенных против Беларуси санкций.
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