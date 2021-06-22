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В Беларуси продолжают тонуть дети

22.06.2021 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Три человека (в том числе ребенок) утонули в понедельник в водоемах Витебской области.

В Беларуси продолжают тонуть дети

По информации МЧС, в 16:18 поступило сообщение об утонувшем ребенке (2009 г.р.). Трагедия произошла на озере Большое Уклейно (Ушачский район).

Как отмечается, примерно в 14:00 мальчик с другом купались. Погибший отплыл от берега приблизительно три метра и через некоторое время ушел под воду.

Также сообщается о погибших 46- и 49-летних мужчин, которые утонули Докшицком районе и Витебске.

Напомним, в воскресенье вода унесла жизни двоих детей

 

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Теги: Витебск
 
 
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Три человека (в том числе ребенок) утонули в понедельник в водоемах Витебской области.
 
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