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В Беларуси продолжают тонуть дети
Источник материала: Навiны
Три человека (в том числе ребенок) утонули в понедельник в водоемах Витебской области.
По информации МЧС, в 16:18 поступило сообщение об утонувшем ребенке (2009 г.р.). Трагедия произошла на озере Большое Уклейно (Ушачский район).
Как отмечается, примерно в 14:00 мальчик с другом купались. Погибший отплыл от берега приблизительно три метра и через некоторое время ушел под воду.
Также сообщается о погибших 46- и 49-летних мужчин, которые утонули Докшицком районе и Витебске.
Напомним, в воскресенье
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Три человека (в том числе ребенок) утонули в понедельник в водоемах Витебской области.
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