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Торги 22 июня открылись ослаблением доллара и российского рубля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют не изменилась.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара снизился всего на 0,0016 BYN до 2,5304 BYN/USD и покинул максимум за 17 дней.
Курс евро вырос на 0,0043 BYN до 3,0111 BYN/EUR.
Курс российского рубля опустился лишь на 0,0014 BYN до 3,4598 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Доллар на бирже в Москве подорожал до 73,14 RUB/USD. Это всего на 14 копеек больше, чем было утром в понедельник. Сейчас стоимость доллара находится на максимуме за две недели.
Стоимость евро за сутки выросла на 33 копейки до 87,13 российских рублей.
Напомним, что в минувшую пятницу вечером курс евро опускался до 85,81 российских рублей — минимума почти за 11 месяцев.
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Стоимость корзины валют не изменилась.
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