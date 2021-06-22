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Торги 22 июня открылись ослаблением доллара и российского рубля

22.06.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Торги 22 июня открылись ослаблением доллара и российского рубля
Иллюстративное фото
Утром во вторник на БВФБ евро продолжил дорожать, а доллар и рубль подешевели.

Стоимость корзины валют не изменилась.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:07:

Курс доллара снизился всего на 0,0016 BYN до 2,5304 BYN/USD и покинул максимум за 17 дней.

Курс евро вырос на 0,0043 BYN до 3,0111 BYN/EUR.

Курс российского рубля опустился лишь на 0,0014 BYN до 3,4598 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Доллар на бирже в Москве подорожал до 73,14 RUB/USD. Это всего на 14 копеек больше, чем было утром в понедельник. Сейчас стоимость доллара находится на максимуме за две недели.

Стоимость евро за сутки выросла на 33 копейки до 87,13 российских рублей.

Напомним, что в минувшую пятницу вечером курс евро опускался до 85,81 российских рублей — минимума почти за 11 месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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