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Беспрецедентно: Лукашенко лишил государственных премий двух онкологов

22.06.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беспрецедентно: Лукашенко лишил государственных премий двух онкологов
Виктор Кохнюк. Фото: sb.by
Официально опубликован указ, который лишает госпремии двух врачей.

Премия присуждалась им январским указом за цикл работ «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей».

В новом указе сказано, что из списка награжденных нужно убрать абзацы 12 и 13. Считать абзацы можно по двум разным вариантам, но в любом случае один из лишенных госпремии — доктор медицинских наук Виктор Кохнюк.

Второй человек — это или доктор медицинских наук Олег Суконко, или его коллега Ольга Алейникова (также доктор медицинских наук, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси).

Причины, по которым врачей лишили премий, не сообщаются.
 
 
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Причины, по которым врачей лишили премий, не сообщаются.
 
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