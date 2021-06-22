|
Беспрецедентно: Лукашенко лишил государственных премий двух онкологов
Источник материала: UDF
Виктор Кохнюк. Фото: sb.by
Премия присуждалась им январским указом за цикл работ «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей».
В новом указе сказано, что из списка награжденных нужно убрать абзацы 12 и 13. Считать абзацы можно по двум разным вариантам, но в любом случае один из лишенных госпремии — доктор медицинских наук Виктор Кохнюк.
Второй человек — это или доктор медицинских наук Олег Суконко, или его коллега Ольга Алейникова (также доктор медицинских наук, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси).
Причины, по которым врачей лишили премий, не сообщаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины, по которым врачей лишили премий, не сообщаются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)