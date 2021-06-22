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Виктор Кохнюк. Фото: sb.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспрецедентно: Лукашенко лишил государственных премий двух онкологов Причины, по которым врачей лишили премий, не сообщаются.

Премия присуждалась им январским указом за цикл работ «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей».В новом указе сказано, что из списка награжденных нужно убрать абзацы 12 и 13. Считать абзацы можно по двум разным вариантам, но в любом случае один из лишенных госпремии — доктор медицинских наукВторой человек — это или доктор медицинских наук, или его коллега(также доктор медицинских наук, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси).Причины, по которым врачей лишили премий, не сообщаются.