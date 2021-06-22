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В Лельчицком районе водитель уснула за рулем и врезалась в дерево

22.06.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе водитель уснула за рулем и врезалась в дерево, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла ранним утром 21 июня. Примерно в 5.15 34-летняя женщина на Renault Symbol ехала по автодороге Р36 Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины. По предварительной информации, автомобилистка была в утомленном состоянии, уснула за рулем, съехала в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.

В ДТП пострадал 40-летний пассажир легковушки. С травмами его госпитализировали в хирургическое отделение Лельчицкой ЦРБ.

В областной Госавтоинспекции напомнили: ПДД запрещают управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, которое ставит под угрозу безопасность дорожного движения. "Если вы чувствуете сильную усталость или сонливость, ни в коем случае не садитесь за руль. А если это произошло в пути, сразу примите все меры для остановки, чтобы отдохнуть и набраться сил. Это позволит вам чувствовать себя уверенней и, что самое главное, вы сохраните жизнь себе и другим участникам дорожного движения, в том числе пассажирам, которых перевозите", - сказали в УГАИ.-0-

В Лельчицком районе водитель уснула за рулем и врезалась в дерево

В Лельчицком районе водитель уснула за рулем и врезалась в дерево

В Лельчицком районе водитель уснула за рулем и врезалась в дерево

 
Теги: Гомель
 
 
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В ДТП пострадал 40-летний пассажир легковушки. С травмами его госпитализировали в хирургическое отделение Лельчицкой ЦРБ.
 
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