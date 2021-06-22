Сотрудник молочного предприятия может лишиться свободы на 7 лет за взятку Br70

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП УВД Миноблисполкома и Борисовского РУВД выявили факт получения взятки должностным лицом известного производителя молочной продукции в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Мужчина получил Br70 за благоприятное решение вопроса о проведении процедуры закупки товарно-материальных ценностей в нарушение положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств. А именно он не провел исследование конъюнктуры рынка цен на поставку товаров на предприятие.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки". Ее максимальная санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы. Фигурант водворен в ИВС.-0-