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В Китае ущерб от интернет-мошенников в 2020 году составил около 5,5 млрд долларов

22.06.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Общий ущерб от противоправных действий интернет-мошенников в Китае в 2020 году составил 35,37 млрд юаней (около 5,5 млрд долларов). Об этом во вторник на специальном брифинге заявил заместитель председателя третьего судебного состава Коллегии по уголовным делам Верховного народного суда КНР Ли Жуйи.

«Мошеннические действия особо крупного размера в сети интернет фиксируются довольно часто, что становится причиной имущественного ущерба для большого количества людей. В прошлом году общий объем ущерба от интернет-мошенников по всей стране оценивался в 35,37 миллиарда юаней», - сказал чиновник, которого цитирует ТАСС.

«В настоящее время правонарушения в сфере интернет-мошенничества по-прежнему занимают одну из наиболее высоких позиций. В больших и средних городах страны доля таких дел в общем объеме уголовных производств достигает 50%», — добавил представитель Верховного народного суда КНР.

По его словам, учитывая общественный резонанс от таких судебных разбирательств, к организаторам и главарям преступных сообществ, а также рецидивистам суды Китая будут применять «более строгие меры наказания».

 
 
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Общий ущерб от противоправных действий интернет-мошенников в Китае в 2020 году составил 35,37 млрд юаней (около 5,5 млрд долларов). Об этом во вторник на специальном...
 
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