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Спастись от санкций: владелец Synesis переписал акции на директора компании
Источник материала: Партизан
IT-компания Synesis снова пытается спастись от санкций. В конце прошлой недели, сразу после сливов о том, что основатель компании Александр Шатров попадет в четвёртый пакет санкций ЕС, была изменена структура собственности компании.
Александр Шатров и один из главных продуктов Synesis — система Kipod
Как выяснило
Ещё в одной компании — "Синезис Стратус" — Шатров полностью вышел из списка собственников. Сейчас фирма на 100% принадлежит головной организации.
Сам "Синезис" попал под санкции ЕС ещё в конце прошлого года. Компания пытается оспорить в суде решение ЕС, но пока безрезультатно.
Компанию обвиняют в том, что с помощью её главного продукта — системы Kipod — силовики вычисляли участников акций протеста.
В частности, есть сведения, будто с помощью именно этой системы был задержан активист анархистского движения Николай Дедок, скрывавшийся в Осиповичском районе.
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IT-компания Synesis снова пытается спастись от санкций. В конце прошлой недели, сразу после сливов о том, что основатель компании Александр Шатров попадет в четвёртый...
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