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Спастись от санкций: владелец Synesis переписал акции на директора компании

22.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

IT-компания Synesis снова пытается спастись от санкций. В конце прошлой недели, сразу после сливов о том, что основатель компании Александр Шатров попадет в четвёртый пакет санкций ЕС, была изменена структура собственности компании.

Спастись от санкций: владелец Synesis переписал акции на директора компании
Александр Шатров и один из главных продуктов Synesis — система Kipod​
Как выяснило Еврорадио, большую часть своих акций "Синезиса" Шатров переписал на одного из подчинённых. 81% компании сейчас принадлежит её директору Юрию Сербенкову.

Ещё в одной компании — "Синезис Стратус" — Шатров полностью вышел из списка собственников. Сейчас фирма на 100% принадлежит головной организации.

Сам "Синезис" попал под санкции ЕС ещё в конце прошлого года. Компания пытается оспорить в суде решение ЕС, но пока безрезультатно.

Компанию обвиняют в том, что с помощью её главного продукта — системы Kipod — силовики вычисляли участников акций протеста. 

В частности, есть сведения, будто с помощью именно этой системы был задержан активист анархистского движения Николай Дедок, скрывавшийся в Осиповичском районе.
 
 
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IT-компания Synesis снова пытается спастись от санкций. В конце прошлой недели, сразу после сливов о том, что основатель компании Александр Шатров попадет в четвёртый...
 
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