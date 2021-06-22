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США ввели санкции против КГБ и ГУБОПиКа. И что с того?
Источник материала: Партизан
21 июня санкционный список против беларуских чиновников расширили и США. В него вошли 16 физических лиц и 5 юридических.
экс-глава ГУБОПиК Карпенков лично участвовал в разгоне мирных протестующих
Напомним,
Раньше таких санкций против режима в Беларуси не было. Что это значит и как они будут работать - объяснил в комментарии
«Физическим лицам и организациям из этого американского списка будет очень сложно участвовать в международной деятельности, особенно связанной с транзакциями в американских долларах.
Условно говоря, если КГБ должен был подписать контракт на закупку какого-то технологического оборудования, например, из Израиля, то такие санкции исключают такую возможность.
К тому же действует так называемое «правило 50 процентов»: если физическое или юридическое лицо из списка владеет как минимум половиной компании, санкции распространяются и на нее. Если она, в свою очередь, наполовину владеет третьей компанией, то под санкции попадает и она, и так далее по цепочке.
Таким образом, реальное количество компаний, попавших под санкции и не указанных в санкциях, может даже превышать количество физических и юридических лиц в публичном списке».
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21 июня санкционный список против беларуских чиновников расширили и США. В него вошли 16 физических лиц и 5 юридических.
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