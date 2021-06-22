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То ли еще будет! Растительное масло за год подорожало почти на 57%

22.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А в мае прибавила в цене картошка. Зато водка дешевеет.

По данным Национального статистического комитета, годовая инфляция в мае достигла 9,4%, и это максимальное значение за последние пять лет. За май текущего года цены на продукты питания и непродовольственные товары прибавили 0,8%, есть и хорошая новость - на 0,2% подешевели в последний весенний месяц услуги. 

Если сравнить цены мая 2020 года к маю 2021-го, картина следующая: продовольствие - плюс 8,9%, товары – сразу плюс 10,6%, услуги подорожали на 8,7%.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отмечают: рост цен на продовольствие - общемировая тенденция. Что касается Беларуси, то для нас очень ощутим рост цен на товары критического импорта.

- Масло растительное подорожало на 56,5% (49,8% в апреле) и, как следствие, майонез – на 28,8%. Продолжается рост цен на медикаменты – 22,1 % в относительно мая 2021 года, - отмечают в ведомстве. Ценник на мясо и мясопродукты за год в среднем подрос на 9,1%.

В МАРТ назвали продукты, больше других подорожавшие в мае: лидер - картошка (+11,5), на ценник которой оказал влияние появившийся и совсем недешевый первый урожай. На 5,3% скакнули цены на фрукты.

- Во многом за счет удорожания плодов цитрусовых на 4,9 процента ввиду снижения их урожая в стране-производителе на фоне неблагоприятных погодных условий, - комментируют в МАРТ.

На этом фоне рост цен на мясо и мясопродукты - он зафиксирован в размере 1,5% - кажется не таким существенным. Но этот показатель - обобщенный. Если углубиться, то выяснится, что свинина (за исключением бескостного мяса) подорожала на 2,7%. Ценник последнего показал за май плюс 4,3%. 

Есть и позиции, которые за названный месяц подешевели - сказался сезонный характер цен. Речь идет, прежде всего, об огурцах (минус 38,1%) и помидорах (10,9%).

Чисто символически - на 0,6% - подешевели куриные яйца. На 0,4 % в сравнении с апрелем подешевела водка.
 
Теги: Новости
 
 
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А в мае прибавила в цене картошка. Зато водка дешевеет.
 
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