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Экстремальная жара: в ряде стран СНГ побиты температурные рекорды

22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве из-за аномального зноя еще на сутки продлили «оранжевый» уровень опасности. Воздух в столичном регионе прогреется сегодня местами до плюс 35-ти. Это на 10 градусов выше климатической нормы. О том, какая сегодня погода в других странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Над горами Алматы нависли тучи, жителей предупредили о сильном дожде. В прогнозе также гроза и град. Во время ненастья ветер усилится до 15 метров в секунду. Отправляться на прогулку в ущелья сейчас опасно. В горах сохраняется риск схода грязевых масс. За месяц в области сошли сразу два селя, один из которых унес человеческие жизни. Мощный удар стихии произошел в каньоне Чарын. На пути грязевого потока оказалась группа туристов школьной экскурсии. Погибли два человека – учитель и ученица. Одну из девочек, попавших в поток, унесло на несколько километров, но она смогла выбраться на берег и выжить.

Таджикистан

Опасная жара не собирается покидать Таджикистан. Плюс 30 с утра в Душанбе. К обеду пекло усилится – воздух раскалится до 38 градусов. И ни капли дождя. В такую погоду предметы первой необходимости – головной убор и бутылка воды. От кофе, газировки, алкоголя и плотной пищи лучше совсем отказаться, как и от дневных прогулок. В это время солнце не просто активное – агрессивное!

Беларусь

В Беларуси экстремально жарко. Днем воздух раскалится до плюс 33. Дождей не будет. Спасения от зноя многие ищут у водоемов. Но не всегда соблюдают правила безопасного купания. Только за прошлую неделю в реках и озерах страны утонули 30 человек, четверо из них – дети. Спасатели призывают взрослых не оставлять детей без присмотра в воде и отказаться от спиртного на пляжах.

Армения

Горячая атмосфера в Армении. +40 сегодня в стране. Это новый температурный рекорд лета. Последний раз так жарко в этот день было в 1998 году. Пекло продержится до конца недели. А осадков ноль. И не предвидится. В Араратской долине и ее предгорьях, в Вайоц Дзоре, в долинах Сюника и в Ереване сохраняется опасность пожаров. Разводить костры нельзя – все может вспыхнуть в один миг.



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О том, какая сегодня погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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