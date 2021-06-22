В Бресте вспомнили героев и первые часы обороны крепости – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Торжественная церемония началась с акции пограничников, которые отдали дань памяти своим сослуживцам. Бронетранспортер с факелом на броне в сопровождении бойцов пограничных войск проследовал перед трибунами к Муховцу, где военнослужащие отправили на воду венки со свечами в память о своих героических сослуживцах.

После церемониала с государственным гербом и флагом на импровизированной сцене из ступеней перед Вечным огнем восстановили последние часы мирной жизни в Бресте, показав зрителям, как мог проходить теплый летний вечер 1941 года.

Постамент перед главной скульптурной композицией в крепости стал импровизированной своеобразной трибуной, где артисты исполнили песни военных лет.

В церемониале возложения корзин цветов приняли участие белорусские чиновники и их коллеги из международных интеграционных объединений. Затем последовала минута молчания в память о павших в годы войны.

Митинг-реквием завершился торжественным маршем военнослужащих Брестского гарнизона.

Главной изюминкой в 80-ую годовщину начала Великой Отечественной войны стала реконструкция первых часов обороны крепости, которая в этом году состоялась несмотря ни на что.

Кобринские укрепления по традиции стали местом проведения традиционного театрализованного представления в память о войне и начались они с радиосводки 22 июня 1941 года.

Более 9 тысяч военных в Брестской крепости готовились к самой короткой ночи в году, когда в полной тишине, казавшейся странной, началась война.

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