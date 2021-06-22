Военные Беларуси и России начали учение с силами радиоэлектронной борьбы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн - Sputnik. Совместное специальное учение военных России и Беларуси с силами радиоэлектронной борьбы началось в Витебской области, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

Учение проходит на участке местности "Дретунь", руководит им начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба полковник Игорь Данильчик.

Совместная тренировка является одним из этапов подготовки к стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" и продлится по 24 июня.

Напомним, что недавно из Новороссийска вернулись белорусские военнослужащие , принимавшие участие в международном российско-белорусско-сербском тактическом учении "Славянское братство – 2021" . Военнослужащие отрабатывали маневры в обстановке, максимально приближенной к боевой, это также был один из этапов подготовки к сентябрьским учениям.

Также на белорусской территории с 10 по 16 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" . В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

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