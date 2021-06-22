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Военные Беларуси и России начали учение с силами радиоэлектронной борьбы
22.06.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн - Sputnik. Совместное специальное учение военных России и Беларуси с силами радиоэлектронной борьбы началось в Витебской области, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ.
Учение проходит на участке местности "Дретунь", руководит им начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба полковник Игорь Данильчик.
Совместная тренировка является одним из этапов подготовки к стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" и продлится по 24 июня.
Напомним, что недавно из Новороссийска
Также на белорусской территории с 10 по 16 сентября пройдут стратегические
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Военные двух стран продолжают готовиться к масштабным учениям "Запад-2021", которые пройдут на территории Беларуси в сентябре.
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