Как в 1941 году замедлили блицкриг – Минобороны РФ опубликовало материалы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Министерство обороны России опубликовало архивы о трех "крепостях", замедливших продвижение немецко-фашистских войск в июне 1941-го года. Материалы основаны на сведениях Центрального архива Минобороны РФ.

Речь идет о защите полуострова Ханко (расположен на северном берегу Финского залива Балтийского моря), военно-морской базы города Лиепая (Латвийская ССР) и Брестской крепости.

О мужестве защитников Брестской крепости

В разделе, посвященном Бресту, размещены документы соединений и частей Красной Армии, принявших первый удар гитлеровских захватчиков. Как указано, донесения "свидетельствуют об ожесточенности оборонительных боев, о мужестве и героизме защитников".

В разделе опубликованы документы, раскрывающих детали тяжелейших боев, которые защитники крепости вели в первые дни войны.

"Недостаточное количество артиллерии не дает возможности остановить продвижение танков противника. Боеприпасов в частях осталось мало", – приводятся строки из журнала боевых действий 4-й армии.

На сайте размещено 11 наградных листов на тех, кто оборонял крепость с подробным описанием подвигов.

Из наградного на лейтенанта Петра Кошкарова следует, что после того, как многие офицеры выбыли из строя, он "был назначен исполняющим обязанности начальника штаба крепости, приступил к выстраиванию обороны, морально поддерживал бойцов".

Задокументированы случаи, как рядовые брали на себя командование целыми батальонами.

"Товарищ Шугуров, ввиду отсутствия командиров, проявив находчивость, взял командование батальоном на себя, приказал писарю батальона при необходимости уничтожить документы штаба, а заведующему складом выдать оружие личному составу батальона; водителям танков и бронемашин – занять огневые позиции для обороны крепости", – приводится отрывок из наградного листа на рядового Алексея Шугурова.

Рядовой Владимир Пузаков с первых часов сражался с фашистскими захватчиками. Был ранен осколком в правое плечо, но остался в крепости и продолжал воевать. В пятью товарищами из крепости ушел только 16 июля. Сначала прятался у местных жителей, затем вступил в партизанский отряд, действовавший до декабря 1944 года между Барановичами и Минском. После освобождения Беларуси продолжил гнать врага в составе стрелкового полка. Был ранен при взятии города Бреслау.

Вели упорные бои

Как указывают разработчики интернет-ресурса, "внезапность нападения гитлеровцев сыграла свою трагическую роль: многие части Красной Армии были вынуждены принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия государственной границы. В течение первого дня войны советские войска повсеместно вели упорные, кровопролитные бои с превосходящими силами противника, нередко контратаками отбрасывая врага и на некоторых рубежах вынуждая его отступать".

Опубликованные документы – свидетельство доблести, героизма и мужества защитников родной земли. Людей, которые, даже находясь в окружении, продолжали сражаться с врагом.