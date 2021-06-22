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Холодная месть: экс-жених Лопес проводит время с бывшей девушкой Аффлека
22.06.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес все больше и больше времени проводит с бывшей подружкой Бена Аффлека, об этом рассказали источники издания Page Six.
В начале 2021 года Лопес рассталась с женихом-бейсболистом и неожиданно
Как сообщили источники издания Page Six, Родригес начал проводить время в компании бывшей девушки Аффлека – продюсера Линдси Шукус. Актер и номинантка "Эмми" встречались несколько лет назад и также хотели пожениться.
По словам источников, Родригес и Линдси дружат больше 15 лет, но только сейчас решились пересечь границу дружбы. Мстительный расчет или настоящие чувства – пока неясно, ведь оба никак не хотят комментировать происходящее.
Еще одна бывшая девушка Аффлека – Ана де Армас также не осталась в одиночестве и закрутила
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Затаивший обиду спортсмен не может смириться с тем, что его променяли на другого мужчину и пытается задеть поп-звезду.
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