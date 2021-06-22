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Холодная месть: экс-жених Лопес проводит время с бывшей девушкой Аффлека

22.06.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес все больше и больше времени проводит с бывшей подружкой Бена Аффлека, об этом рассказали источники издания Page Six.

В начале 2021 года Лопес рассталась с женихом-бейсболистом и неожиданно вернулась в объятия экс-бойфренда Бена Аффлека. И пока Лопес жарко целовалась в спортзале с бывшим бойфрендом, брошенный бейсболист не находил себе места от ревности и продумывал план отмщения и, кажется, ему это удалось.

Как сообщили источники издания Page Six, Родригес начал проводить время в компании бывшей девушки Аффлека – продюсера Линдси Шукус. Актер и номинантка "Эмми" встречались несколько лет назад и также хотели пожениться.

По словам источников, Родригес и Линдси дружат больше 15 лет, но только сейчас решились пересечь границу дружбы. Мстительный расчет или настоящие чувства – пока неясно, ведь оба никак не хотят комментировать происходящее.

Еще одна бывшая девушка Аффлека – Ана де Армас также не осталась в одиночестве и закрутила роман с директором Tinder.

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Затаивший обиду спортсмен не может смириться с тем, что его променяли на другого мужчину и пытается задеть поп-звезду.
 
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