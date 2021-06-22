Что будет с санкциями против белорусских калийных удобрений

Санкции Евросоюза для сектора белорусских удобрений будут вводиться поэтапно, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.





«Очевидно, что введение санкций будет поэтапным, чтобы оно не охватило весь сектор сразу», — цитирует Ландсбергиса ru.delfi.lt со ссылкой на BNS .

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что это произойдет после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси, который охватывает семь секторов экономики, в том числе торговлю удобрениями.

В Беларуси работает один из крупнейших мировых производителей удобрений — «Беларуськалий». Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт, пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения «Беларуськалия» в Клайпеде грузит предприятие Biriu kroviniu terminalas (терминал насыпных грузов).

По словам Ландсбергиса, поэтапное введение санкций означает, что перечень продуктов, которые Беларуси будет запрещено экспортировать через ЕС, будет расширяться постепенно. Глава литовской дипломатии не стал подробнее комментировать санкции, аргументируя тем, что по ним еще нет окончательной договоренности.

Секторальные санкции для Беларуси должны быть окончательно утверждены 24 июня на саммите ЕС. Ландсбергис отметил, что пакет санкций должен быть «максимально всеобъемлющим». По словам министра, их цель — изменение политики белорусского режима.

«Вторичное воздействие санкций заключается в том, что убытки белорусского режима должны рефинансироваться, и это может сделать только Россия. Таким образом, вводя санкции, ЕС и Литва часть их взваливает на Россию, которая может повлиять на Беларусь», — сказал глава литовской дипломатии.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

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