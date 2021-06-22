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Эксперт: санкции могут привести к сокращению ВВП на 5-10%

22.06.2021 11:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Западные санкции могут привести к сокращению ВВП на 5-10%. Такое мнение высказал БелаПАН экономист Вячеслав Ярошевич.

Эксперт: санкции могут привести к сокращению ВВП на 5-10%

«Санкции плохо отразятся на белорусской экономике, будет труднее продавать наши товары, сократятся и иностранные инвестиции», — считает эксперт.

При этом, по его словам, пока сложно прогнозировать реакцию белорусских властей, руководства предприятий, удастся ли быстро переориентироваться.

«Но сокращение ВВП может быть довольно существенным — на 5-10%, если все будет действительно очень плохо. Но может быть оказана поддержка со стороны России и Китая, и это сокращение можно будет нивелировать», — заявил экономист.

На вопрос, восстановит ли экономику выполнение требований Запада, Ярошевич отметил: «Сложно сказать, будет ли движение навстречу друг другу. События последнего года показали, что возможностей для взаимного понимания практически не остается».

«Если Европа прекратит покупать белорусские нефтепродукты, то переориентация на азиатские рынки с ними невозможна, не позволяет логистика. Они будут неконкурентоспособными, то есть здесь нет возможности замещения. Рынки новые все равно искать нужно для другой продукции, надеюсь, в этом плане мы перейдем от слов к делу», — сказал эксперт.

По его мнению, пока в обществе не наступит настоящее согласие с точки зрения политической ситуации, ничего хорошего в экономике также не будет.

«Политика санкций тупиковая, это в мире признается, но она все равно используется», — отметил Ярошевич.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

По мнению белорусских властей, санкции приведут к сокращению ВВП примерно на 3%.

 

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Теги: Минск
 
 
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Западные санкции могут привести к сокращению ВВП на 5-10%. Такое мнение высказал БелаПАН экономист Вячеслав Ярошевич.
 
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