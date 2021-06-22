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Источник: Россия прекратила поставки нефти на «Нафтан»

22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О прекращении поставок на крупнейший НПЗ Беларуси, оказавшийся под американскими санкциями за «фальсификацию выборов» и «вопиющие нарушения прав человека» режимом Лукашенко, сообщает телеграм-канал Банкста.

Сообщается, что НПЗ «Нафтан», в прошлом перерабатывавший 5,5 млн баррелей российского сырья ежемесячно, отсутствует в экспортном графике российских нефтяников на третий квартал. На второй белорусский завод — Мозырский — поставки продолжатся и составят 2,36 млн тонн.

Во втором квартале Россия поставила по 2,25 млн тонн на каждый из двух НПЗ. Госдеп и Минфин США внесли «Нафтан» в «черный список» SDN в конце апреля, дав контрагентам 45 дней, чтобы завершить все сделки.

Санкции вступили в силу 3 июня, но уже в мае крупнейшие российские поставщики — «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» — отказались снабжать завод.

Отраслевые источники Reuters связывали это со страхом попасть под вторичные санкции, которые могут быть введены против нарушителей американского санкционного режима.

 
 
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Крупнейший НПЗ Беларуси отсутствует в экспортном графике российских нефтяников на третий квартал.
 
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