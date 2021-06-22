40 суток подряд. Бывшего милиционера не выпустили из ИВС на Окрестина и арестовали в третий раз

Источник материала: Салiдарнасць

В третий раз арестовали бывшего милиционера Егора Емельянова, который отказался в августе участвовать в подавлении протестов в Новополоцке и уволился из милиции. Всего на «сутках» он проведет 40 дней.





Егор Емельянов, коллаж: Трибуна

20 мая сотрудники милиции пришли за Егором на его новое рабочее место-в столичный фитнес-центр. За неделю до задержания Егор дал интервью «Трибуне», а 19 мая на «Белсате» вышел видеоматериал о силовиках, в котором Егор также принял участие.

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Первые два суда, где мужчину осудили на 15 суток дважды, состоялись с разницей в трое суток. На суде стало известно, что его поместили в карцер.

В эту субботу Егора должны были освободить после 30-суточного ареста, но его снова задержали. По протоколу, когда Емельянова вывезли из ИВС в Советское РУВД, то там он «оказал неповиновение должностному лицу, не хотел выходить из машины, упирался ногами, хватался руками». Рассказываем о судах и преследовании бывшего милиционера.

Задержание и первые 15 суток

Егора Емельянова осудили дважды 21 и 24 мая на 15 суток. «Вясна» назірае» подробно рассказывала об этих судах. Егора задержали 20 мая, а на следующий день прошел первый суд над ним в суде Советского района. Дело рассматривал судья Сергей Шатило, но после окончания рабочего дня — в 18:10.

По словам Егора, в 18:00 его ждал клиент на запланированной тренировке, но два сотрудника в штатском сорвали ее, «предложив» проехать с ними в Советский РУВД для «уточнения каких-то данных по его фотороботу». Удостоверение показал только один из них — сотрудник наркоконтроля.

Но в управлении против мужчины составили протокол по ст. 19.1 КоАП, согласно которому 20 мая Егор «в 18:00 возле магазина «Соседи» умышленно из хулиганских побуждений оскорбительно приставал к гражданам, нецензурно выражался в их адрес, на замечания не реагировал, чем нарушил покой граждан».

По мнению одного из милиционеров, выступивших на суде в качестве свидетелей, неповиновение Егора длилось менее минуты. Свидетель даже не слышал никаких высказываний со стороны задержанного, но точно помнит, что они были нецензурные.

В результате, судья Шатило арестовал экс-милиционера на 15 суток, отклонив все ходатайство адвоката.

Второй суд в наручниках

24 мая дело Емельянова вновь появилось в расписании суда. На этот раз ее рассматривала судья Елена Жукович. Суд начался после окончания рабочего дня:

— Судебное заседание продолжено. Что это у вас на руках?

— Наручники.

— В связи с чем?

— В связи с тем, что я бывший сотрудник. Они посчитали, чтобы я больше помучался…

Судья Жукович возмутилась и позвала сотрудников РУВД, чтобы они сняли их на время судебного процесса.

Новый протокол по ст. 24.3 КоАП на экс-милиционера составили 20 мая в 18:20, то есть через 20 минут после первого «правонарушения». По протоколу, «будучи уже задержанным, Емельянов отказался пройти в Советский РУВД и пытался убежать, чем оказал неповиновение сотруднику милиции». По словам Егора, он даже не знал, что был задержан почти до приезда в ЦИП на Окрестина.

Вины своей он не признал и добавил:

— Я 17 лет служил в милиции и знаю, что может быть за неповиновение сотрудникам милиции, поэтому я этого не совершал.

Свидетель-милиционер, как всегда, рассказывал о том, что был в форменном обмундировании и о несогласии задержанного пройти за ним в здание РУВД. Показания Емельянова кардинально отличаются от показаний свидетеля.

На скриншотах из видео, которое было сделано в момент задержания на его рабочем месте в фитнес-центре, видно, что во время «совершения правонарушения» Егор находился на работе, а не «нарушал спокойствие граждан на улице». Также свидетели-милиционеры утверждали, что были в форменном обмундировании, но видно, что на самом деле они были в штатском. Емельянов добровольно вышел с ними в 18:04 без нарушения закона.









Скриншоты видео: «Весна»

24 мая судья Елена Жукович отказалась приобщить к материалам дела видео, которое опровергает версию милиционеров. Судья посчитала, что видео не относится к делу.

Адвокат ходатайствовал о присоединении видео, на котором видно, что в указанное время Егор вместе с людьми в штатском шел добровольно, не совершая хулиганства. Судья отклонила ходатайство, посчитав, что оно не относится к делу.

Для судьи Жукович доказательств в материалах дела оказалось достаточно, поэтому она осудила Емельянова еще на 15 суток. Всего экс-милиционер проведет за решеткой 30 суток.

Также стало известно, что Егора поместили в бетонный карцер, в котором кроме него сидят еще четыре человека.

Перезадержание, третий суд и очередные «сутки»

В эту субботу, 19 июня, Егора Емельнова должны были освободить после 30-суточного ареста, но его перезадержали. 21 июня в суде Советского района дело бывшего милиционера рассмотрел судья Александр Волк.

В этот раз на бывшего милиционера составили протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение). По протоколу, когда Емельянова вывезли из ИВС в Советское РУВД, то там он «оказал неповиновение должностному лицу, не хотел выходить из машины, упирался ногами, хватался руками».

Свидетель-милиционер «Бельский» на суде во время допроса просто прочитал свои показания из протокола. На суде Емельянов признал вину и раскаялся.

— Я сделал это из-за своего психического положения после изоляции, так как очень боялся, что меня снова накажут. За время пребывания за решеткой я понял, где я хочу быть, где я хочу жить, не нарушать закон, — сказал на суде 21 июня Емельянов.

В итоге, судья Волк наказал его 10-суточным арестом. Всего на «сутках» бывший милиционер проведет 40 дней.