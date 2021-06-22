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«Он очень дорогой, на него стоит очередь». О каком авто идёт речь?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гость программы «
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Ольга Коршун, ведущая:
Геннадий Свидерский:
Ольга Коршун:
Геннадий Свидерский:
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал об автомобиле, который пользуется популярностью. Геннадий...
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