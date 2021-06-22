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«Он очень дорогой, на него стоит очередь». О каком авто идёт речь?

22.06.2021 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал об автомобиле, который пользуется популярностью.

«Он очень дорогой, на него стоит очередь». О каком авто идёт речь?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Хотел бы обратить внимание, у нас сейчас появился новый автомобиль Tugella. Это кросс-купе. Прямо скажем, он дорогой, но на него стоит очередь.

Ольга Коршун, ведущая:
А сколько он стоит?

Геннадий Свидерский:
Он стоит больше 80 000 белорусских рублей. Но на него стоит очередь.

Ольга Коршун:
И после этого белорусы говорят, что плохо живут. Очередь за новыми машинами выстраивается.

«Он очень дорогой, на него стоит очередь». О каком авто идёт речь?

Геннадий Свидерский:
Да, причем премиум-класса, то есть не бюджетные, а премиум-класса. Это рынок.

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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал об автомобиле, который пользуется популярностью. Геннадий...
 
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