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Этот кроссовер – самая продаваемая машина в Беларуси и в Китае. Почему?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гость программы «
Ольга Коршун, ведущая:
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Ольга Коршун:
Геннадий Свидерский:
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о кроссовере, который является самой продаваемой машиной в...
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