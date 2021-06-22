Этот кроссовер – самая продаваемая машина в Беларуси и в Китае. Почему?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о кроссовере, который является самой продаваемой машиной в Беларуси и в Китае.

Ольга Коршун, ведущая:

Мы у самой продаваемой машины. Это Atlas, ваш бестселлер. Почему?





Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Да, действительно. Этот кроссовер самый продаваемый на нашем рынке и на рынке Китая тоже. Есть такое выражение, что миллион покупателей не могут ошибаться. Их произведено больше миллиона. Этот кроссовер для успешных и уверенных людей.

Ольга Коршун:

А у вас какая машина? Atlas?

Геннадий Свидерский:

У меня Coolray.

«Он очень дорогой, на него стоит очередь». О каком авто идет речь? – подробнее здесь .