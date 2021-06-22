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В Гомельском районе изъяли более 40 т чермета

22.06.2021 12:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе задержаны мужчины, занимавшиеся незаконными операциями с металлом, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники БЭП при поддержке ГАИ Гомельского РОВД остановили грузовой MAN TGA около деревни Урицкое. 32-летний гомельчанин в полуприцепе перевозил лом черного металла. Правоохранители изъяли и передали на ответственное хранение свыше 40 т металла на Br9,5 тыс. Авто и полуприцеп - на штрафстоянке.

21 июня в отношении мужчины был составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. По аналогичной статье КоАП его привлекали в 2013 году.

В начале июня оперативники БЭП и уголовного розыска Советского РОВД Гомеля установили еще одного бизнесмена-нелегала. 45-летний неработающий житель деревни Уза Гомельского района хранил на территории домовладения более 4 т черного металла и свыше 1 т цветного. Лом изъят.

На мужчину составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ранее он также попадал в поле зрения милиционеров за аналогичные правонарушения.-0-

В Гомельском районе изъяли более 40 т чермета
В Гомельском районе изъяли более 40 т чермета

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники БЭП при поддержке ГАИ Гомельского РОВД остановили грузовой MAN TGA около деревни Урицкое. 32-летний гомельчанин в полуприцепе перевозил лом черного...
 
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