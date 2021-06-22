ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китаю не понравились санкции Евросоюза в отношении Беларуси

22.06.2021 12:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Китайские власти выступили решительно против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза против Беларуси. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на регулярном брифинге.

"Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии", - заявил Чжао Лицзянь, которого цитирует ТАСС.

По словам китайского дипломата, ЕС должен проявить уважение к суверенитету Беларуси и специфике ее социально-экономического развития.

"Мы верим, что белорусский народ способен собственными усилиями обеспечить политическую и социальную стабильность в собственной стране. Надеемся, что международное сообщество сыграет на этом фоне свою конструктивную роль", - подытожил он.

Совет ЕС на уровне глав МИД в понедельник достиг соглашения о введении экономических санкций против семи секторов экономики Беларуси. Как уточнил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, обсуждение направленных против Минска мер продолжится на встрече глав государств объединения 24-25 июня, а утверждение состоится после завершения саммита.

Четвертый пакет европейских санкций коснулся 86 физических и юридических лиц. Он начал готовиться еще в начале года, однако вопрос о применении перешел в практическую плоскость только после инцидента с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайские власти выступили решительно против очередного пакета односторонних санкций Евросоюза против Беларуси. Об этом сообщил во вторник официальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что будет с санкциями против белорусских калийных удобрений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by