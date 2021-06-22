День памяти и скорби: в Беларуси почтили память защитников Брестской крепости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День памяти и скорби. Ровно восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война. Первыми удар приняли защитники Брестской крепости. Она единственная в мире носит звание «крепость-герой». Цитадель над Бугом стала точкой отсчета большой трагедии и одновременно символом мужества советского народа. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за победу. На прямой связи из Бреста находится корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Ровно в 4.15 утра немецкие войска атаковали западные границы Советского Союза. Так 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня в Брестской крепости провели памятную церемонию в честь этой даты.

Встречать первых посетителей героическая цитадель начала за несколько часов до рассвета. Километровая аллея от входа до Вечного огня превратилась в дорогу памяти. А ровно в четыре пятнадцать утра в крепости смолкли все голоса: погибших почтили минутой молчания.

Ночь скорби началась митингом-реквием. Песни военных лет, реконструкция последних мирных часов. Маршем прошли военнослужащие Брестского гарнизона. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдало несколько тысяч зрителей, которые специально приехали на памятную церемонию.

«Земля буквально полита кровью тысяч пограничников, тысяч солдат и офицеров Красной армии. Она удивительная и заставляет переосмыслить еще раз то, что произошло. Постараться понять, с какими чувствами они шли в бой, с какими чувствами они малыми силами обороняли крепость, что думали о своих родных, которые были здесь, в гарнизоне», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

И сегодня в Брестской крепости вновь раздались выстрелы. В исторически точном месте и в точное время прошла реконструкция боя на Кобринском укреплении . Оно прикрывает цитадель с севера и востока. Здесь в июне 41-го немцы встретили наиболее сильное сопротивление. Были и штыковые атаки.

«Это очень знаковая реконструкция. Приезжает очень много людей, реконструкторов из разных частей мира. К сожалению, в этом году из-за определенных причин, пандемии, многие не смогли приехать», – отметил участник реконструкции Дмитрий Верюков.

Несколько сотен участников воссоздали первые часы обороны. Всего же в 1941-м защитники крепости сопротивлялись целый месяц. Без медикаментов, еды и воды продолжали сражаться и оставляли на стенах надписи: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина».

О подвиге защитников Брестской крепости узнали только спустя год. В газете «Красная Звезда» вышла заметка об легендарной обороне. Звание героя крепость получила в 1965-ом году. Беларусь в Великую Отечественную войну понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Акции памяти пройдут сегодня не только в Бресте, но и по всей стране.