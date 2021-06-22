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День памяти и скорби: в Беларуси почтили память защитников Брестской крепости
22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День памяти и скорби. Ровно восемьдесят лет назад началась Великая Отечественная война. Первыми удар приняли защитники Брестской крепости. Она единственная в мире носит звание «крепость-герой». Цитадель над Бугом стала точкой отсчета большой трагедии и одновременно символом мужества советского народа. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за победу. На прямой связи из Бреста находится корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Ровно в 4.15 утра немецкие войска атаковали западные границы Советского Союза. Так 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня в Брестской крепости провели памятную церемонию в честь этой даты.
Встречать первых посетителей героическая цитадель начала за несколько часов до рассвета. Километровая аллея от входа до Вечного огня превратилась в дорогу памяти. А ровно в четыре пятнадцать утра в крепости смолкли все голоса: погибших почтили минутой молчания.
Ночь скорби началась митингом-реквием. Песни военных лет, реконструкция последних мирных часов. Маршем прошли военнослужащие Брестского гарнизона. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдало несколько тысяч зрителей, которые специально приехали на памятную церемонию.
И сегодня в Брестской крепости вновь раздались выстрелы. В исторически точном месте и в точное время
Несколько сотен участников воссоздали первые часы обороны. Всего же в 1941-м защитники крепости сопротивлялись целый месяц. Без медикаментов, еды и воды продолжали сражаться и оставляли на стенах надписи: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина».
О подвиге защитников Брестской крепости узнали только спустя год. В газете «Красная Звезда» вышла заметка об легендарной обороне. Звание героя крепость получила в 1965-ом году. Беларусь в Великую Отечественную войну понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Акции памяти пройдут сегодня не только в Бресте, но и по всей стране.
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В Брестской крепости провели памятную церемонию. Память погибших почтили минутой молчания.
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