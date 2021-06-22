Сборная России провалила Евро-2020: белорусы о поражении – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Предсказания верблюда Саламыча не сбылись. Главный оракул контактного зоопарка в Ленинградской области "предсказал" победу сборной России по футболу в матче с Данией на Евро-2020.

В понедельник, 21 июня, в Копенгагене состоялся заключительный поединок группового раунда в квартете В Россия – Дания. Россияне уступили датчанам со счетом 1:4.

Голами в составе сборной Дании отметились Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59-я), Андреас Кристенсен (79-я) и Йоаким Мехле (82-я), за Россию – Артем Дзюба (70-я, пенальти).

Таким образом, российские футболисты потерпели второе поражение на турнире (первое – от Бельгии на старте Евро-2020 – 0:3) и не вышли в 1/8 финала ЧЕ.

Смотрите на видео, как минчане наблюдали за игрой на фан-зоне стадиона "Динамо" и что они думают о поражении сборной России.