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Сборная России провалила Евро-2020: белорусы о поражении – видео
22.06.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Предсказания верблюда Саламыча не сбылись. Главный оракул контактного зоопарка в Ленинградской области "предсказал" победу сборной России по футболу в матче с Данией на Евро-2020.
В понедельник, 21 июня, в Копенгагене состоялся заключительный поединок группового раунда в квартете В Россия – Дания. Россияне уступили датчанам со счетом 1:4.
Голами в составе сборной Дании отметились Миккель Дамсгор (38-я минута), Юссуф Поульсен (59-я), Андреас Кристенсен (79-я) и Йоаким Мехле (82-я), за Россию – Артем Дзюба (70-я, пенальти).
Таким образом, российские футболисты потерпели второе поражение на турнире (первое – от Бельгии на старте Евро-2020 – 0:3) и не вышли в 1/8 финала ЧЕ.
Смотрите на видео, как минчане наблюдали за игрой на фан-зоне стадиона "Динамо" и что они думают о поражении сборной России.
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Россия проиграла Дании и не вышла в плей-офф Евро-2020. Российские футболисты пропустили четыре мяча от датчан. Смотрите на видео Sputnik, что думают белорусские...
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