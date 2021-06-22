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Межевич о санкциях: экономика Беларуси "не упадет, как кирпич в колодец"

22.06.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Межевич о санкциях: экономика Беларуси "не упадет, как кирпич в колодец"

Четвертый пакет санкций в отношении Республики Беларусь имеет большое для значение как для Беларуси, так и для России, кроме того, в КНР, без сомнений, очень внимательно следят за происходящим вокруг Беларуси, отметил собеседник Sputnik.

"Формально санкции имеют отношение именно к экономической сфере, но точной методики подсчета прямого и косвенного ущерба от санкций не существует. Вероятнее всего, мы в ближайшее время услышим первые цифры, которые будут говорить о наиболее очевидном ― о так называемых прямых потерях. Их подсчитать достаточно легко, и я в общем- то согласен с тем, что эти прямые потери могут затронуть ключевые экспортные производства и повлиять на падение ВВП на 3-4 %", ― говорит Межевич.

При этом эксперт убежден в том, что такие потери для белорусской экономики ― "это, безусловно, проблема, но не катастрофа", потому как, к примеру, без всяких санкций в 2008 году экономика Латвии "упала, как кирпич в колодец, на 18%, но случаев каннибализма  зафиксировано не было".

Нефтепродукты и калийные удобрения

"Что касается нефтепродуктов, то Европа действительно была значимым направлением для их экспорта, а если добавить и Украину, то здесь потери будут весьма очевидными. Вместе с тем, на сегодня качественные нефтепродукты глубокой переработки найдут себя на рынках третьих  стран. И мы знаем, что даже через Европу нефтепродукты потом с дополнительной обработкой или без нее уходили на рынки Азии и даже Латинской Америки. В этом смысле нефтепродукты ― это товар, который точно не залежится", ― убежден Межевич.

Ситуация с калийными удобрениями, по мнению эксперта, обстоит "еще смешнее". Европейский рынок малозначим для белорусских поставок ― до 10%, санкции здесь не являются критичными. "Это нажим на экономику, поскольку крупнейшие  покупатели будут пользоваться тем, что возможности диверсификации для Минска ограничены, но и это не тянет на катастрофу", полагает Межевич.

Дата неслучайна

Что касается политики, выбор для введения 4 пакета санкций даты 21 июня ― это "гениальное" решение Борреля и его окружения, отметил эксперт. "Безусловно, для представителя Испании ― страны, которая поставила на службу Гитлеру целую дивизию на восточный фронт, думаю, это вполне закономерная реакция", считает Межевич.

"В этих условиях пока рано говорить о каких-то ответных мерах и формах, но то, что сторонники многовекторности получили очень серьезный, возможно, последний удар, это факт. Надежда на европейскую демократию, которая сквозила в выступлениях ряда первых лиц республики, получила достойную европейскую оценку. Так что все, кто говорил о необходимости углублять сотрудничество с РФ, а в ответ слышали "30-30-30" и прочие сказки, сегодня убедились в собственной неправоте", ― резюмировал Межевич.

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Теги: Минск
 
 
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