Прокурор запросил для Бабарико 15 лет тюрьмы

Источник материала: Салiдарнасць

Гособвинитель по делу «Белгазпромбанка» попросил суд приговорить экс-главу банка Бабарико к 15 годам лишения свободы.





Архивный снимок. Фото из телеграм-канала официальной группы Виктора Бабарико

На выездном заседании Верховного суда в суде Московского района прокурор Сергей Гиргель запросил 15 лет лишения свободы для экс-банкира Виктора Бабарико по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК), сообщает ТАСС .

Прокурор заявил, что его «вина доказана полностью». Он утверждает, что вина Бабарико также подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела.





Прокурор Сергей Гиргель, фото: скриншот СТВ

Виктор Бабарико своей вины не признал.

Бабарико ранее заявил, что нынешнее обвинение основано только на добровольности показаний, данных обвиняемыми в СИЗО КГБ, которое «способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок». Никакой организованной преступной группы, по словам бывшего банкира, не было. Все действовали исключительно в интересах банка и по собственной инициативе, и он единолично ничего не мог решать в банке.

Виктор Бабарико не исключил, что его решение начать избирательную кампанию очень существенно повлияло на судьбы нынешних обвиняемых.