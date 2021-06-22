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В Минске главный инженер нанес ущерб предприятию на сумму более Br50 тыс.

22.06.2021 12:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД Минска установили факт мошенничества в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Главный инженер строительной организации 33-летний минчанин при исполнении договоров подряда нарушил порядок выполнения строительных и монтажных работ. При производстве работ по ремонту кровельного покрытия жилых домов производилась укладка одного слоя кровельного материала без демонтажа старого. При этом в акте, предоставленном заказчику, были отражены фактически неисполненные работы. В результате подобных действий минчанин мошенническим путем завладел и причинил ущерб предприятию на сумму более Br50 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
 
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