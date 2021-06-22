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Жительница Могилёва: мы помним дедушек, мы с ними разговаривали. Поколение детей – нет, мы должны донести до них эти события

22.06.2021 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Цветы памяти, вечности и свободы легли 22 июня к мемориалу «Буйничское поле» в Могилеве. Митинг-реквием «Звон скорби» собрал около 1000 человек. Несмотря на ранний час, многие пришли сюда вместе с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Могилёва: мы помним дедушек, мы с ними разговаривали. Поколение детей – нет, мы должны донести до них эти события

В первые дни Великой Отечественной Могилев держал оборону 23 дня. Армия и народное ополчение стояли насмерть за каждую пядь родной земли. Немецкая армия получила серьезный отпор: было уничтожено 39 вражеских танков. Сопротивление продолжалось, даже когда перестали поступать боеприпасы, медикаменты и продукты. О легендарном могилевском поле знают далеко за пределами Беларуси.

Жительница Могилёва: мы помним дедушек, мы с ними разговаривали. Поколение детей – нет, мы должны донести до них эти события

Екатерина Михалевич, жительница Могилева:
Мы хотим нашим детям донести, что было 80 лет назад, что началась война, чтобы в жизни больше никогда не повторилось такое страшное событие, чтобы они понимали и помнили это вместе с нами.

Жительница Могилёва: мы помним дедушек, мы с ними разговаривали. Поколение детей – нет, мы должны донести до них эти события

Ольга Екатеринчева, жительница Могилева:
Мы, наше поколение правнуков, помним наших дедушек, мы с ними разговаривали, воочию видели и слышали их рассказы. Поколение наших детей этого не видело, и поэтому наша задача – любыми способами донести до них те события, чтобы они не повторялись больше никогда в жизни, чтобы над нами было мирное небо, светлое, чтобы мы жили в мире и согласии, поэтому мы воспитываем этот патриотизм в нашем поколении будущем.

Жительница Могилёва: мы помним дедушек, мы с ними разговаривали. Поколение детей – нет, мы должны донести до них эти события

В честь этой даты на поле зажгли 80 свечей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Цветы памяти, вечности и свободы легли 22 июня к мемориалу «Буйничское поле» в Могилеве. Митинг-реквием «Звон скорби» собрал около 1000 человек....
 
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