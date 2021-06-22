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Жительница Могилёва: мы помним дедушек, мы с ними разговаривали. Поколение детей – нет, мы должны донести до них эти события
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цветы памяти, вечности и свободы легли 22 июня к мемориалу «Буйничское поле» в Могилеве. Митинг-реквием «Звон скорби» собрал около 1000 человек. Несмотря на ранний час, многие пришли сюда вместе с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первые дни Великой Отечественной Могилев держал оборону 23 дня. Армия и народное ополчение стояли насмерть за каждую пядь родной земли. Немецкая армия получила серьезный отпор: было уничтожено 39 вражеских танков. Сопротивление продолжалось, даже когда перестали поступать боеприпасы, медикаменты и продукты. О легендарном могилевском поле знают далеко за пределами Беларуси.
Екатерина Михалевич, жительница Могилева:
Ольга Екатеринчева, жительница Могилева:
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Жительница Могилёва: мы помним дедушек, мы с ними разговаривали. Поколение детей – нет, мы должны донести до них эти события
Новости Беларуси. Цветы памяти, вечности и свободы легли 22 июня к мемориалу «Буйничское поле» в Могилеве. Митинг-реквием «Звон скорби» собрал около 1000 человек....
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