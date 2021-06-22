Как легально купить криптовалюту и не попасть на грязный биткоин

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Неудивительно, что многие наши соотечественники заинтересовались покупкой BTC. Сравнивая график курса и график числа поисковых запросов в Google, можно отметить, что пики интереса по большей части совпадают с локальными минимумами цены:



Источник: CoinMarketCap



Источник: Google Trends

При этом многих волнует вопрос: где купить «битки» так, чтобы не нажить себе проблем с законом? Известно, что в Беларуси крайне продвинутое криптовалютное законодательство, которое в том числе устанавливает жесткие правила для юридических лиц. К счастью, для обычных граждан все куда проще.



Какую площадку выбрать – белорусскую или зарубежную?

Законодательство не ограничивает белорусских граждан в выборе платформы. Теоретически вы можете приобрести BTC и на LocalBitcoins, и на зарубежной криптобирже.

На практике же оказывается, что многие крупные сервисы попросту не оказывают услуги белорусским резидентам – в частности, Binance и Coinbase. Среди тех, кто разрешает белорусам покупать криптовалюту, – Paxful, Kraken, KuCoin.

Почему стоит покупать крипто на белорусских платформах

В Беларуси уже работает ряд регулируемых криптовалютных обменников – например, сервис мгновенного обмена от криптобиржи FREE2EX и обменник Whitebird. Все они – резиденты Парка высоких технологий и полностью выполняют требования Декрета №8 «О развитии цифровых технологий».

Для того, чтобы купить биткоины на регулируемой белорусской площадке, потребуется зарегистрироваться и пройти верификацию. Для этого потребуется предоставить, в частности, фото паспорта и селфи с ним, а также пройти краткий опрос на понимание технологии блокчейн.

Некоторых пользователей «напрягает» процедура KYC (верификация личности) – мол, это трата времени, нужно делать селфи, ждать одобрения и т.д. Но на самом деле практически все серьезные зарубежные площадки, работающие с белорусами, тоже требуют KYC. В этом контексте работа с регулируемой белорусской площадкой имеет большие преимущества:

1) легко впоследствии выйти в фиат, то есть продать Bitcoin и вввести деньги на карту, когда курс вырастет. Если вы купите криптовалюту на нерегулируемой зарубежной площадке, то у банка-эмитента карты могут возникнуть вопросы о происхождении средств.

2) документы для налоговой. До 2022 года физлицам в Беларуси не нужно платить налоги с доходов от криптовалютных операций, однако включить их в налоговую декларацию все же стоит, особенно если это крупная сумма. При этом белорусский сервис вродe FREE2EX с готовностью предоставит необходимые подтверждающие документы с печатью для налоговой, а вот от зарубежного обменника их получить вряд ли удастся. (Подробнее о налогообложении крипто в РБ читайте в этой статье.)

Процесс покупки

Если вы успешно прошли верификацию, то дальше все просто: достаточно ввести данные карты Visa или MasterCard. Иногда площадка может попросить вас верифицировать также и карту.

Комиссия сильно варьируется от площадки к площадке. Так, на сервисе мгновенного обмена от FREE2EX она составляет всего 2,95%, а на западных площадках могут доходить до 5%.

После завершения транзакции криптовалюта поступит либо на баланс вашего аккаунта (FREE2EX и другие криптобиржи), либо на указанный адрес блокчейн-кошелька (LocalBitcoins, Paxful). При этом комиссию блокчейна (mining fee) при таких операциях платить обычно не нужно.

Риски: фейковые платформы и «грязные» биткоины

Остерегайтесь поддельных криптобирж

Мошенники нередко создают сайты-клоны, имитирующие респектабельные криптобиржи и обменники. При этом адрес страницы может отличаться от настоящего всего одной буквой. Разумеется, отправив деньги через платежную форму такой «криптобиржи», никаких биткоинов вы не получите.

Особенно стоит остерегаться сайтов, которые предлагают купить биткоин и автоматически инвестировать его в какой-то высокодоходный продукт (часто от 100% годовых). Помните: у вас должна быть возможность вывести купленную криптовалюту с криптобиржи или обменника непосредственно на ваш внешний блокчейн-кошелек.

По данным недавнего отчета, в 2020 насчитывалось свыше 1500 таких мошеннических сайтов и около 300 приложений.

А биткоин-то грязный!

Начинающие криптопользователи редко задумываются о происхождении криптомонет, которые они покупают. На самом же деле это очень важно, ведь движение биткоинов по сети можно отследить. К сожалению, криптовалюта часто используется в незаконных целях, таких как покупка наркотиков и оружия, оплата услуг хакеров, отмывание денег, скамы (мошеннические проекты) и т.д. Монеты, участвовавшие в таких операциях, называются «грязными».

Покупка биткоинов на мелких криптобиржах, криптообменниках, не требующих регистрации, связана с повышенным риском получить именно грязные монеты.

Скорее всего, вы об этом не узнаете до тех пор, пока не попытаетесь вывести деньги обратно в фиат через крупную площадку: криптобиржи часто используют алгоритмы обнаружения подозрительных монет.

Ваша операция в этом случае будет заблокирована, а в некоторых случаях криптобиржа может заморозить весь аккаунт. Худший сценарий – проблемы с законом из-за владения биткоинами, которые в прошлом были замешаны в преступных действиях.

Существуют пользовательские программы, которые позволяют проверить свою криптовалюту на чистоту. Однако для обычных инвесторов самый удобный вариант – покупать крипто на регулируемых площадках, которые гарантированно предлагают только чистые биткоины.

Интерес к покупке Bitcoin вырос в связи с падением курса, а значит, на крипторынок приходит много неопытных пользователей. Именно для новичков и предназначен совместный проект MyFin и Free2ex – серия доступных статей об основных концепциях из мира криптовалют и блокчейн. Не пропустите следующую публикацию!

Зачастую начинающие криптоинвесторы терпят потери из-за того, что ориентируются на некорректную информацию и слухи в интернете. Портал MyFin и регулируемая криптобиржа FREE2EX запустили данную серию публикаций, чтобы развеять мифы и объяснить основные концепции криптомира понятным языком. Не пропустите следующую статью, а также читайте гайд FREE2EX– он станет отличным подспорьем в изучении рынка.

Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.

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