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БКК: санкции против калийной отрасли вызовут рост цен на еду по всему миру
Источник материала: Myfin
«На долю белорусского
калия приходится более 20% мирового
экспорта. Ограничение такого значительного
объема поставок неминуемо приведёт к
невосполнимому дефициту калия и резкому
росту цен на данный вид удобрений. Как
следствие – вырастут цены на продовольствие
во всем мире», – прокомментировали в
пресс-службе БКК обсуждаемый в ЕС запрет
на поставки белорусских удобрений в
страны ЕС и на их
«Искусственное создание резкого дефицита калия на рынке подорвёт основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и нанесёт серьезный ущерб миллиардам обычных людей по всему миру», – отметили в «Белорусской калийной компании».
По прогнозу IFA (Международная ассоциация производителей минеральных удобрений) дефицит калия на глобальном рынке сохранится вплоть до 2050 года. В этом году все производители работают на полных мощностях, и все равно не могут обеспечить существующий в мире спрос на калий. Это отражается на ценах, которые в отдельных регионах уже увеличились практически вдвое менее чем за 6 месяцев, сообщили в пресс-службе.
Абсолютное большинство стран не имеют собственных запасов калия, и ограничение его поставок приведёт к снижению или даже прекращению внесения его в почву в наиболее чувствительных регионах мира, отмечает БКК.
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