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БКК: санкции против калийной отрасли вызовут рост цен на еду по всему миру

22.06.2021 13:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

БКК: санкции против калийной отрасли вызовут рост цен на еду по всему миру
Фото: belpc.by

«На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведёт к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие – вырастут цены на продовольствие во всем мире», – прокомментировали в пресс-службе БКК обсуждаемый в ЕС запрет на поставки белорусских удобрений в страны ЕС и на их экспорт через территорию государств-членов ЕС.

«Искусственное создание резкого дефицита калия на рынке подорвёт основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и нанесёт серьезный ущерб миллиардам обычных людей по всему миру», – отметили в «Белорусской калийной компании».

По прогнозу IFA (Международная ассоциация производителей минеральных удобрений) дефицит калия на глобальном рынке сохранится вплоть до 2050 года. В этом году все производители работают на полных мощностях, и все равно не могут обеспечить существующий в мире спрос на калий. Это отражается на ценах, которые в отдельных регионах уже увеличились практически вдвое менее чем за 6 месяцев, сообщили в пресс-службе.

Абсолютное большинство стран не имеют собственных запасов калия, и ограничение его поставок приведёт к снижению или даже прекращению внесения его в почву в наиболее чувствительных регионах мира, отмечает БКК.

 
 
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Возможное введение Евросоюзом секторальных санкций в отношении белорусских калийных удобрений приведет к дефициту хлоркалия на глобальном рынке и росту мировых...
 
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