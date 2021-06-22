БКК: санкции против калийной отрасли вызовут рост цен на еду по всему миру

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«На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведёт к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие – вырастут цены на продовольствие во всем мире», – прокомментировали в пресс-службе БКК обсуждаемый в ЕС запрет на поставки белорусских удобрений в страны ЕС и на их экспорт через территорию государств-членов ЕС.

«Искусственное создание резкого дефицита калия на рынке подорвёт основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и нанесёт серьезный ущерб миллиардам обычных людей по всему миру», – отметили в «Белорусской калийной компании».

По прогнозу IFA (Международная ассоциация производителей минеральных удобрений) дефицит калия на глобальном рынке сохранится вплоть до 2050 года. В этом году все производители работают на полных мощностях, и все равно не могут обеспечить существующий в мире спрос на калий. Это отражается на ценах, которые в отдельных регионах уже увеличились практически вдвое менее чем за 6 месяцев, сообщили в пресс-службе.

Абсолютное большинство стран не имеют собственных запасов калия, и ограничение его поставок приведёт к снижению или даже прекращению внесения его в почву в наиболее чувствительных регионах мира, отмечает БКК.