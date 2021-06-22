Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет тюрьмы

На выездном заседании Верховного суда в суде Московского района прокурор Сергей Гиргель запросил 15 лет лишения свободы для экс-банкира и главного оппонента Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико по обвинению в якобы получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК),ТАСС.





Свабода. Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. По словам гособвинителя, "вина нашла подтверждение полностью", передает





Как заявили прокуроры, помимо собственных показаний обвиняемых, их виновность подтверждается также показаниями свидетелей и материалами делами.





Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сказал, что не видит ничего необычного в том, что прокуроры так долго выступают. По его словам, Виктор Бабарико относится к суду с юмором, но уже устал, так как это довольно трудно слушать.





"Мы ничего нового не услышали. Наш анализ будет наверняка завтра, если мы будем выступать. Наша точка зрения будет высказана и она продемонстрирует, что не все так, как это звучит".





На заседании 6 апреля Виктор Бабарико заявил о сфабрикованности дела и отказался давать показания.





17 февраля в здании суда Московского района Верховный суд начал рассмотрение уголовного дела "Белгазпромбанка", один из фигурантов которого — политзаключенный, бывший претендент на участие в выборах президента 2020 года Виктор Бабарико.





Экс-банкиру инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, организованной группой лиц, а также "отмывание" доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК).





Обвиняемыми по делу также проходят шесть топ-менеджеров «Белгазпромбанка» и руководитель ООО «Активлизинг».





Все обвиняемые, кроме Виктора Бабарико, признали вину в полном объеме.