Они сражались за победу: в Бресте прошла реконструкция боя на Кобринском укреплении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война . Первыми удар приняли защитники Брестской крепости. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за победу. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Ровно в 4:15 утра немецкие войска атаковали западные границы Советского Союза. Так 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня в Брестской крепости вновь раздались выстрелы. В исторически точном месте и в точное время прошла реконструкция боя на Кобринском укреплении.



Оно прикрывает цитадель с севера и востока. Здесь в июне 1941-го немцы встретили наиболее сильное сопротивление. Были и штыковые атаки. Несколько сотен участников воссоздали первые часы обороны. В реконструкции используют аутентичную военную технику: немецкое штурмовое орудие, а также советскую легкую танкетку – это бронеавтомобиль.

«В этих священных местах, именно в этих стенах, где проявляли свой героизм наши воины-красноармейцы. Это особая ответственность, все волнуются. Все очень реально. На трибунах находятся мои знакомые, и в прошлый раз они не смогли сдержать слез», – рассказал участник реконструкции Виталий Медведев.

Встречать первых посетителей героическая цитадель начала за несколько часов до рассвета. Километровая аллея от входа до Вечного огня превратилась в дорогу памяти, а потом в крепости смолкли все голоса – погибших почтили минутой молчания.

Защитники крепости сопротивлялись целый месяц. Без медикаментов, еды продолжали сражаться и оставляли на стенах надписи: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». О подвиге защитников Брестской крепости узнали только спустя год. В газете «Красная Звезда» вышла заметка об легендарной обороне. Звание героя крепость получила в 1965 году.

Беларусь в Великую Отечественную войну понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Акции памяти пройдут сегодня не только в Бресте, но и по всей стране. В полдень состоится всенародная минута молчания.