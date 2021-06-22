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Они сражались за победу: в Бресте прошла реконструкция боя на Кобринском укреплении
22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ровно в 4:15 утра немецкие войска атаковали западные границы Советского Союза. Так 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня в Брестской крепости вновь раздались выстрелы. В исторически точном месте и в точное время прошла реконструкция боя на Кобринском укреплении.
Встречать первых посетителей героическая цитадель начала за несколько часов до рассвета. Километровая аллея от входа до Вечного огня превратилась в дорогу памяти, а потом в крепости смолкли все голоса – погибших почтили минутой молчания.
Защитники крепости сопротивлялись целый месяц. Без медикаментов, еды продолжали сражаться и оставляли на стенах надписи: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». О подвиге защитников Брестской крепости узнали только спустя год. В газете «Красная Звезда» вышла заметка об легендарной обороне. Звание героя крепость получила в 1965 году.
Беларусь в Великую Отечественную войну понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Акции памяти пройдут сегодня не только в Бресте, но и по всей стране. В полдень состоится всенародная минута молчания.
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Именно здесь в июне 1941-го немцы встретили наиболее сильное сопротивление. Были и штыковые атаки.
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