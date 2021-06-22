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Они сражались за победу: в Бресте прошла реконструкция боя на Кобринском укреплении

22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Первыми удар приняли защитники Брестской крепости. Сегодня там вспоминают тех, кто сражался за победу. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Ровно в 4:15 утра немецкие войска атаковали западные границы Советского Союза. Так 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня в Брестской крепости вновь раздались выстрелы. В исторически точном месте и в точное время прошла реконструкция боя на Кобринском укреплении.

Оно прикрывает цитадель с севера и востока. Здесь в июне 1941-го немцы встретили наиболее сильное сопротивление. Были и штыковые атаки. Несколько сотен участников воссоздали первые часы обороны. В реконструкции используют аутентичную военную технику: немецкое штурмовое орудие, а также советскую легкую танкетку – это бронеавтомобиль.

«В этих священных местах, именно в этих стенах, где проявляли свой героизм наши воины-красноармейцы. Это особая ответственность, все волнуются. Все очень реально. На трибунах находятся мои знакомые, и в прошлый раз они не смогли сдержать слез», – рассказал участник реконструкции Виталий Медведев.

Встречать первых посетителей героическая цитадель начала за несколько часов до рассвета. Километровая аллея от входа до Вечного огня превратилась в дорогу памяти, а потом в крепости смолкли все голоса – погибших почтили минутой молчания.

Защитники крепости сопротивлялись целый месяц. Без медикаментов, еды продолжали сражаться и оставляли на стенах надписи: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». О подвиге защитников Брестской крепости узнали только спустя год. В газете «Красная Звезда» вышла заметка об легендарной обороне. Звание героя крепость получила в 1965 году.

Беларусь в Великую Отечественную войну понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Акции памяти пройдут сегодня не только в Бресте, но и по всей стране. В полдень состоится всенародная минута молчания.



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Теги: Брест
 
 
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Именно здесь в июне 1941-го немцы встретили наиболее сильное сопротивление. Были и штыковые атаки.
 
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