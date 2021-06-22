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В погоне за идеальной фигурой: 5 способов сжигать калории в жару

22.06.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Лето - идеальное время, чтобы привести себя в порядок без изнуряющих диет. Создается ощущение, что жаркий сезон создан для совершенствования фигуры: отсутствие зверского аппетита, обилие легких овощей и фруктов, разнообразные активности - все звезды сошлись!

К тому же в калейдоскопе дел, встреч и поездок, о еде порой просто забываешь. И получается, что потребление калорий снижается, в то время как расход - растет.

Можно сказать, что лето дает карт-бланш и позволяет похудеть даже тем, кто не задумывался об этом. А если помочь себе и осознанно подойти к этому делу - можно достичь действительно впечатляющих результатов! Итак, 5 способов сжигать больше калорий в жаркую погоду без усилий - в специальной рекомендации Sputnik.

Вставайте раньше

Если вы любите заниматься фитнесом, жаркий сезон - не лучший момент для нагрузок, ведь вы можете заработать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Обратите внимание на "спокойный спорт" - пилатес, йогу или аэробику и занимайтесь с утра пораньше, пока еще не так жарко.

Включите кондиционер

Большая роль в нормализации веса отдается бурому жиру. Именно он помогает избавляться от калории (в отличии от "накопительного" белого). Как показывают результаты исследований, на активность бурого жира напрямую влияют низкие температуры: в прохладной комнате количество сгоревших углеводов увеличивается на целых 15 раз!

Сядьте на пол

Гениально и просто: сидите на полу во время просмотра сериалов или кино, а также переписки за ноутбуком, и вы начнете терять больше калорий. Прежде всего, из-за того, что мышцы будут находиться в напряжении, а также из-за того, что встать с пола без рук - эффективное упражнение.

Поставьте музыку

С помощью танцевальной музыки, любые, даже самые скучные занятия вроде уборки и зарядки могут превратиться в веселую нагрузку. Зажигательная музыка диктует ритм и делает вас подвижнее, а калории уходят сами по себе.

Сходите за водой

В жаркое время все начинают испытывать жажду гораздо чаще и пить больше жидкости. Отличный лайфхак: каждый раз, когда вы хотите освежиться, наливайте только половину стакана. Таким образом, вам придется чаще покидать свое место и прогуливаться до кухни или офисного кулера.

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