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Красный уровень опасности: штормовое предупреждение объявлено на 23-25 июня
22.06.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Красный уровень опасности объявлен в Беларуси на 23-25 июня, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении объявлено со среды по пятницу. В эти дни днем температура воздуха составит +30 +34° на большей части территории республики.
Еще жарче будет на юго-востоке Беларуси: столбик термометра поднимется до отметки +35 +36°С.
Погода в Минске
В среду и четверг в столице днем ожидается переменная облачность и +32 +34°С, вечером 24 июня возможен дождь. В ночь на пятницу ожидается гроза, днем – облачно с прояснениями и осадки, температура составит +31 +33°С.
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Со среды по пятницу на большей территории страны столбик термометра достигнет отметки в +34 градуса.
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