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10 cамых забавных вывесок и объявлений. Вы упадете со смеху!
Источник материала: ОНТ
Реклама по телевизору часто нас раздражает. Но рекламные вывески и объявления на улице делаются с таким креативом, что не могут не вызвать улыбку. Проверим?
Женечка, что с тобой сделали?
А это вообще законно?
Хотели попробовать Алешу Поповича на вкус? Дерзайте
А вот теперь стало страшно...
Почему такое неуважение к большим попам?
Конечный результат понятен
Где это море???
Котопсов нет в продаже?
Ваша рыбалка еще никогда не была такой интересной...
Логично. Не поспоришь!
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Реклама по телевизору часто нас раздражает. Но рекламные вывески и объявления на улице делаются с таким креативом, что не могут не вызвать улыбку. Проверим? ...
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