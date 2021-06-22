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10 cамых забавных вывесок и объявлений. Вы упадете со смеху!

22.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 cамых забавных вывесок и объявлений. Вы упадете со смеху!

Реклама по телевизору часто нас раздражает. Но рекламные вывески и объявления на улице делаются с таким креативом, что не могут не вызвать улыбку. Проверим?  


Женечка, что с тобой сделали?


Фото: bugaga.ru

А это вообще законно?

Фото: rrnews.ru

Хотели попробовать Алешу Поповича на вкус? Дерзайте

Фото: bugaga.ru

А вот теперь стало страшно...


Фото: anekdottut.ru

Почему такое неуважение к большим попам?


Фото: flitched9000.livejournal.com

Конечный результат понятен

Фото: gurmango.ru

Где это море???

Фото: rusforus.ru

Котопсов нет в продаже?

Фото: zen.yandex.ru

Ваша рыбалка еще никогда не была такой интересной...


Фото: forum.antichat.ru

Логично. Не поспоришь!

Фото: gurmango.ru


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Реклама по телевизору часто нас раздражает. Но рекламные вывески и объявления на улице делаются с таким креативом, что не могут не вызвать улыбку. Проверим?   ...
 
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