Инструктор по фитнесу, который вас удивит: ей 90 лет!

Источник материала: ОНТ

Такисима Мика – жительница Японии – увлекается фитнесом и несмотря на свои 90 лет является фитнес-тренером. Ролик с ней опубликован на YouTube.





Вообще, раньше женщина не очень любила спорт, об этом рассказывает Odditycentral. Просто в 65 лет муж сделал ей ироничное замечание по поводу ее фигуры. Такисима подумала и отправилась в спортзал. Сперва она решила похудеть на 15 кг, но спорт ее увлек и стал частью жизни.

Своим упорством, харизмой и ораторским искусством женщина привлекла внимание тренера и владельца тренажёрного зала. Тогда он предложил ей работу. Так, в 87 лет она стала старейшим фитнес-тренером в стране.

Распорядок дня Такисимы не из легких. Ложится спать в 11 вечера, а встаёт в 3 утра. После она отправляется на 4-километровую прогулку, 3-километровую пробежку и 1-километровую прогулку задом наперёд. Только после таких нагрузок она садиться завтракать. После обеда – вновь время тренировок.

Такисима Мика уверена, что не забросит спорт и в 100 лет!

Фото: Facebook

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