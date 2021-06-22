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Стрижка, как у Кейт Миддлтон или Анджелины Джоли: Россано Ферретти – парикмахер, которому доверяют волосы селебрити

22.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрижка, как у Кейт Миддлтон или Анджелины Джоли: Россано Ферретти – парикмахер, которому доверяют волосы селебрити

Россано Ферретти – итальянец, который покорил весь мир искусством ухода за волосами и методом стрижки, которая не требует особой укладки. Его называют Леонардо да Винчи среди парикмахеров. 

Будущий маэстро родился в крохотной деревушке под Пармой. Его отец был цирюльником, а мама и бабушка управляли салоном в деревне. По словам Россано, он с детства любил красоту и дизайн. Семья убедила его идти по стопам традиций, поэтому в 14 лет он начал свой путь в парикмахерском искусстве.


Вскоре, не зная ни слова по-английски, он уехал в Лондон для обучения и новыми идеями. Молодого человека никто не ждал в городе, он всего добивался сам. И спустя несколько лет он уже работал в закулисье показа Giorgio Armani, где его и заметили.

Россано Ферретти не просто самый высокооплачиваемый парикмахер в мире. Он много путешествовал по всему миру, чтобы понять каждый вид и структуру волос. Чтобы в итоге создать самый революционный метод стрижки – Metodo.

Это была и остается совершенно новая концепция стрижки волос: все дело в их естественном положении. Этот метод позволяет дизайнеру подчеркивать индивидуальную красоту каждого клиента. По сути, это не стрижка, а «лепка по волосам», которая создается в соответствии с типом волос и характеристиками конкретного человека. 

Услугами этого матера пользуются такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Сельма Хайек, Дженнифер Лоуренс и даже герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. 


Кстати, стрижку по уникальному методу можно сделать во многих салонах, которые открыл Россано Ферретти по всему миру. Ученики мастера также позаботятся о волосах клиента, а стоимость будет ниже. Один из самых посещаемых салонов находится в Милане.


А на сайте можно заказать профессиональную косметику для волос, которую разработал специалисты и сам Россано Ферретти и которую можно использовать самому в домашних условиях. Продукты созданы с использованием лучших натуральных ингредиентов со всего мира, в составе нет агрессивных химикатов, а многие из продуктов являются веганскими. Косметика никогда не тестируется на животных. 

А на YouTube-канале Rossano Ferretti TV можно найти лайфхаки по уходу за волосами.

 

Фото: скриншот из видео

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Россано Ферретти – итальянец, который покорил весь мир искусством ухода за волосами и методом стрижки, которая не требует особой укладки. Его называют Леонардо да...
 
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