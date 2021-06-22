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Женщина уснула за рулем и врезалась в дерево в Лельчицком районе

22.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина уснула за рулем и врезалась в дерево в Лельчицком районе

ДТП в Лельчицком районе. Водитель иномарки уснула за рулем и врезалась в дерево. Об этом сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла утром 21 июня около 5 часов 15 минут. 34-летняя водитель Renault Symbol ехала по автодороге Р36 Мозырь - Лельчицы - Миклошевичи - граница Украины. Согласно предварительным данным, женщина находилась в утомленном состоянии, из-за чего она уснула за рулем и, съехав в кювет, врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадал 40-летний пассажир легковушки. С травмами он был госпитализирован в хирургическое отделение Лельчицкой Центральной районной больницы.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

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ДТП в Лельчицком районе. Водитель иномарки уснула за рулем и врезалась в дерево. Об этом сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Авария произошла утром 21 июня...
 
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